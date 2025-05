Saisonfinale zu später Stunde: Freiberger Volleyballer wollen trotzdem hellwach sein

Die Sachsenklasse-Volleyballer des 1. VVF müssen am Freitagabend gegen Markkleeberg nachsitzen. Der Trainer baut vor allem auf seine jungen Spieler.

Für die Volleyballer des 1. VV Freiberg geht am Wochenende die Saison in der Sachsenklasse West zu Ende – und das zu ungewöhnlicher Zeit. Am Freitagabend, 20.30 Uhr, empfangen die Schützlinge von Johannes Gyarmati die Neuseenland-Volleys Markkleeberg II zum letzten Duell in der Heubner-Sporthalle. „Die Partie ist ein Nachholspiel, für das...