Seilspringerin aus Mittelsachsen freut sich auf nationale Herausforderungen

Johanna Wiegend vom SSV Brand-Erbisdorf misst sich beim Bundesfinale mit Konkurrentinnen aus ganz Deutschland. Eine weitere mittelsächsische Sportlerin geht inzwischen für einen anderen Verein an den Start.

In einer Trainingseinheit in dieser Woche wollte es Johanna Wiegand zum Schluss noch einmal wissen: Die Seilspringerin der „Saxon Kangeroos“ des SSV Brand-Erbisdorf schnappte sich noch einmal ihr Arbeitsgerät und bat ihren Trainer Steffen Böhme, die Sprünge in den nächsten drei Minuten zu zählen. Dies ist eine Speed-Disziplin, die bei... In einer Trainingseinheit in dieser Woche wollte es Johanna Wiegand zum Schluss noch einmal wissen: Die Seilspringerin der „Saxon Kangeroos“ des SSV Brand-Erbisdorf schnappte sich noch einmal ihr Arbeitsgerät und bat ihren Trainer Steffen Böhme, die Sprünge in den nächsten drei Minuten zu zählen. Dies ist eine Speed-Disziplin, die bei...