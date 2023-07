Simson-Fahrer auf Silberkurs

Beim 2. Lauf zur Simson-GP-Meisterschaft ist Michel Deisinger aus dem Großschirmaer Ortsteil Reichenbach auf den 2. Tabellenplatz in der Klasse Open 85 vorgerückt. Auf dem Templiner Ring in Brandenburg fuhr Deisinger die Plätze 3 und 4 ein, die ihm insgesamt 29 Wertungspunkte einbrachte. Der Frankenberger Matthias Wartig war in...