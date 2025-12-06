Solide Vorhand, unkonventionelle Rückhand und viel Zeit für den Nachwuchs: Lichtenauer Tischtennis-Trainer wird überrascht

Maik Feller vom Lichtenauer SC ist mit dem „Nachwuchspreis Ehrenamt“ der Sparkassen-Stiftung ausgezeichnet worden. Inzwischen sind seine Kinder sogar Leistungsträger in den Teams.

Dass ihm jüngst beim Training etwas „blühen“ würde, das hat Maik Feller schon im Vorfeld vermutet. „Ich hatte allerdings überhaupt keine Ahnung, was genau. Mir wurde nur gesagt, dass ich da unbedingt beim Kinder- und Jugendtraining dabei sein soll“, sagte der 48-jährige Übungsleiter, der auch selbst noch auf Bezirksebene spielt und...