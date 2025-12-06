Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Familie, ein Hobby: Domenik, Maik und Sarah Feller (v. l.) sowie Michelle, die an diesem Abend nicht dabei war, spielen beim Lichtenauer SC Tischtennis.
Eine Familie, ein Hobby: Domenik, Maik und Sarah Feller (v. l.) sowie Michelle, die an diesem Abend nicht dabei war, spielen beim Lichtenauer SC Tischtennis. Bild: Robin Seidler
KSB-Ehrenpräsident Volker Dietzmann (M.) und Daniel Postelt (r.) von der Sparkasse Mittelsachsen überreichen hier Maik Feller seinen Preis.
KSB-Ehrenpräsident Volker Dietzmann (M.) und Daniel Postelt (r.) von der Sparkasse Mittelsachsen überreichen hier Maik Feller seinen Preis. Bild: Robin Seidler
Insgesamt 62 Mitglieder umfasst die Tischtennis-Abteilung des Lichtenauer SC.
Insgesamt 62 Mitglieder umfasst die Tischtennis-Abteilung des Lichtenauer SC. Bild: Robin Seidler
Eine Familie, ein Hobby: Domenik, Maik und Sarah Feller (v. l.) sowie Michelle, die an diesem Abend nicht dabei war, spielen beim Lichtenauer SC Tischtennis.
Eine Familie, ein Hobby: Domenik, Maik und Sarah Feller (v. l.) sowie Michelle, die an diesem Abend nicht dabei war, spielen beim Lichtenauer SC Tischtennis. Bild: Robin Seidler
KSB-Ehrenpräsident Volker Dietzmann (M.) und Daniel Postelt (r.) von der Sparkasse Mittelsachsen überreichen hier Maik Feller seinen Preis.
KSB-Ehrenpräsident Volker Dietzmann (M.) und Daniel Postelt (r.) von der Sparkasse Mittelsachsen überreichen hier Maik Feller seinen Preis. Bild: Robin Seidler
Insgesamt 62 Mitglieder umfasst die Tischtennis-Abteilung des Lichtenauer SC.
Insgesamt 62 Mitglieder umfasst die Tischtennis-Abteilung des Lichtenauer SC. Bild: Robin Seidler
Mittweida
Solide Vorhand, unkonventionelle Rückhand und viel Zeit für den Nachwuchs: Lichtenauer Tischtennis-Trainer wird überrascht
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Maik Feller vom Lichtenauer SC ist mit dem „Nachwuchspreis Ehrenamt“ der Sparkassen-Stiftung ausgezeichnet worden. Inzwischen sind seine Kinder sogar Leistungsträger in den Teams.

Dass ihm jüngst beim Training etwas „blühen“ würde, das hat Maik Feller schon im Vorfeld vermutet. „Ich hatte allerdings überhaupt keine Ahnung, was genau. Mir wurde nur gesagt, dass ich da unbedingt beim Kinder- und Jugendtraining dabei sein soll“, sagte der 48-jährige Übungsleiter, der auch selbst noch auf Bezirksebene spielt und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
1 min.
Dorf im Erzgebirge eröffnet Weihnachtsmarkt am Nikolaustag
In Crottendorf (Archivfoto) findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt statt.
In Crottendorf wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Neben dem Weihnachtsmann kommen auch Wichtel.
Annett Honscha
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
10:20 Uhr
1 min.
Die schönsten Bilder vom zweiten Advents-Wochenende in der Region Freiberg/Flöha
 3 Bilder
Die Kinder-Bergparade in Brand-Erbisdorf hat am Freitag fast 200 Mädchen und Jungen vereint.
Das Stollenfest in Brand-Erbisdorf gehört zu den traditionellen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit.
Steffen Jankowski
10:10 Uhr
2 min.
Frau in Ingolstadt erstochen – Söhne greifen ein
Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. (Symbolbild)
Mit einem Messer wird eine Frau in Ingolstadt tödlich verletzt - der Tatverdächtige ist laut Polizei ihr Ex-Partner. Ihre beiden Söhne sollen noch versucht haben, den Mann abzuhalten.
23.09.2025
4 min.
Von Null auf 8500 Euro: Tischtennissportler schockiert von geplanten Sportstätten-Gebühren in Lichtenau
Thomas Lippmann ist seit 30 Jahren Abteilungsleiter Tischtennis beim Lichtenauer SC. Im Punktspielbetrieb sind sechs Erwachsenen- und fünf Jugendmannschaften am Start.
Die Nutzung der Sportstätten soll für Vereine kostenpflichtig werden. Nicht nur die Tischtennisabteilung des Lichtenauer SC steht vor einer finanziellen Zerreißprobe. Kein Einzelfall in der Region.
Bettina Junge
06.11.2025
3 min.
Standesbeamtin aus Leubsdorf hat eine große sportliche Liebe
Julia Rudolph (Mitte) gibt beim SV Leubsdorf ihre Liebe zum Tanzen an den Nachwuchs weiter. Jetzt erhielt sie den Nachwuchspreis Ehrenamt der Sparkassen-Stiftung für Jugend und Sport.
Julia Rudolph ist nicht nur eine begeisterte Tänzerin. Sie gibt ihre Begeisterung auch als Trainerin an den Nachwuchs weiter. Jetzt hat die 28-Jährige überraschend Besuch beim Training erhalten.
Knut Berger
Mehr Artikel