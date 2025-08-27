„Spezialaufgabe“ erfüllt: Freiberger Handballer ziehen sich beim Regionalliga-Meister achtbar aus der Affäre

Die HSG hat den letzten Test vor dem Regionalliga-Start in Delitzsch knapp verloren. Der neue Cheftrainer blickt dennoch optimistisch auf die Saison – zumal er erneut keine volle Kapelle zur Verfügung hatte.

Die Handballer der HSG Freiberg haben ihren letzten Test der Vorbereitung verloren. Mit 27:30 (14:17) unterlagen die Schützlinge von Uwe Lange am Dienstagabend bei Concordia Delitzsch, wobei der neue Cheftrainer der HSG trotz der Niederlage zufrieden war. „Wir haben insgesamt gut dagegen gehalten und auch in ein, zwei schwierigen Situationen... Die Handballer der HSG Freiberg haben ihren letzten Test der Vorbereitung verloren. Mit 27:30 (14:17) unterlagen die Schützlinge von Uwe Lange am Dienstagabend bei Concordia Delitzsch, wobei der neue Cheftrainer der HSG trotz der Niederlage zufrieden war. „Wir haben insgesamt gut dagegen gehalten und auch in ein, zwei schwierigen Situationen...