Stabsstellenleiter des Innenministeriums zur Sportförderung: „Es gab schon angenehmere Zeiten“

In drei Regionalkonferenzen hat der Kreissportbund über Neuigkeiten und Probleme informiert. Dabei erhielten die 150 Vereinsvertreter von einem Experten des Innenministeriums auch einige Hausaufgaben.

Wie bleibt der Sport in Mittelsachsen stark – auch in Zeiten knapper Kassen? Das war nur eine der wichtigen Fragen, die bei den Regionalkonferenzen des Kreissportbundes (KSB) Mittelsachsen auf der Agenda stand. An den drei Veranstaltungen in Döbeln, Mittweida und Freiberg nahmen insgesamt rund 150 Vereinsvertreter teil. Dabei war beim Auftakt...