Standesbeamtin aus Leubsdorf hat eine große sportliche Liebe

Julia Rudolph ist nicht nur eine begeisterte Tänzerin. Sie gibt ihre Begeisterung auch als Trainerin an den Nachwuchs weiter. Jetzt hat die 28-Jährige überraschend Besuch beim Training erhalten.

Das Training der Leubsdorfer Nachwuchs-Tänzerinnen ist am Mittwoch überraschend durch Bodo Scholz, den Vorsitzenden des SV Grün-Weiß Leubsdorf, und Bürgermeister Dirk Fröhlich unterbrochen worden. Dafür gab es allerdings einen wichtigen und angenehmen Grund. Denn Julia Rudolph, die die Kindertanzgruppe des Vereins gründete und leitet,...