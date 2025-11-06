Standesbeamtin aus Leubsdorf hat eine große sportliche Liebe

Flöha
Julia Rudolph ist nicht nur eine begeisterte Tänzerin. Sie gibt ihre Begeisterung auch als Trainerin an den Nachwuchs weiter. Jetzt hat die 28-Jährige überraschend Besuch beim Training erhalten.
Das Training der Leubsdorfer Nachwuchs-Tänzerinnen ist am Mittwoch überraschend durch Bodo Scholz, den Vorsitzenden des SV Grün-Weiß Leubsdorf, und Bürgermeister Dirk Fröhlich unterbrochen worden. Dafür gab es allerdings einen wichtigen und angenehmen Grund. Denn Julia Rudolph, die die Kindertanzgruppe des Vereins gründete und leitet,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.