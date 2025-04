Start nach Maß: Rekordfeld beim Drängberglauf in Leubsdorf

355 Aktive sind beim 29. Leubsdorfer Drängberglauf an den Start gegangen. Der neue Organisationschef blickt nun schon auf die Jubiläumsauflage im kommenden Jahr.

Daniel Reichel dürfte seinen Einstieg als Organisationschef des Drängberglaufes nicht so schnell vergessen. Denn gleich bei seiner Premiere wurde ein Rekord aufgestellt: Genau 355 Läuferinnen und Läufer erreichten am Sonntag auf den verschiedenen Strecken das Ziel auf dem Sportplatz in Leubsdorf. „Das war tatsächlich ein Start nach Maß“,...