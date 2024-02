Stehen die Dachse wieder auf?

Im Kampf um den Klassenerhalt wartet auf die Oberliga-Handballer der HSG ein echtes Endspiel. Den Gegner haben die Freiberger aber in sehr guter Erinnerung.

Eigentlich hätte Richard Wolowski zuletzt allen Grund zur Freude gehabt. Beim Duell der HSG Freiberg in Aschersleben konnte sich der Kreisspieler gleich fünfmal in die Torschützenliste eintragen - so oft wie noch nie in der Mitteldeutschen Oberliga. Dennoch war ihm nach dem 19:30 natürlich keineswegs nach Jubel zumute....