Stimmungsvolles Derby zwischen Geringswalder HV und TSV Fortschritt Mittweida endet deutlich

Die Handballerinnen des TSV Fortschritt Mittweida haben beim Geringswalder HV mit 21:9 gewonnen. Bei den Gastgeberinnen sind viele froh, überhaupt wieder Spiele zu bestreiten.

Es ist eine spezielle Atmosphäre am Sonntagabend in der Leisniger Sporthalle gewesen, wo die Handballerinnen des Geringswalder HV ihr Derby gegen den TSV Fortschritt Mittweida ausgetragen haben. Rund 70 Zuschauer saßen richtig nah am Spielfeld und machten vor allem für die Gastgeberinnen ordentlich Lärm. Am Ende wurde es jedoch ruhiger, denn...