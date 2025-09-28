Streckenrekord beim Großschirmaer Herbstlauf

Freiberg
Trotz einer kleinen Krankheitswelle sind knapp 200 Aktive in Großschirma auf die Laufstrecke gegangen. Ein Dresdner konnte sich dabei besonders gut in Szene setzen.
199 Sportler haben den 4. Herbstlauf des TuS Großschirma erfolgreich in Angriff genommen. Für das vorletzte Rennen des 13. Sparkassen-Laufcups hatten sich im Vorfeld 221 Teilnehmer angemeldet. „Eine kleine Krankheitswelle hat zu einigen Absagen geführt. Auf der anderen Seite haben sich auch noch Aktive nachgemeldet“, erklärte...
