Tennis-Team spielt sich aufs Treppchen und krönt überragende Saison

Die Tenniscracks der Spielgemeinschaft Freiberg/Chemnitz beenden die Saison in der Regionalliga Süd-Ost der Herren 30 auf dem Podest. Mit einem 6:3-Erfolg gegen den punktgleichen Tabellennachbarn TC Übersee am letzten Spieltag sicherte sich der Aufsteiger überraschend Platz 3 in der Abschlusstabelle und damit die Bronzemedaille....