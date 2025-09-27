Trainer des SV Fortschritt Lunzenau nach der vierten Niederlage in Folge: „Da fehlt uns auch die Qualität“

Die Lunzenauer Sachsenklasse-Fußballer haben beim VfB Zwenkau mit 0:3 (0:3) verloren und mussten dabei lange in Unterzahl spielen. Während ein Akteur zurückkehrte, wird ein Leistungsträger wohl länger fehlen.

Ärger mit seiner Großmutter wird Aron Jany wohl nicht bekommen. Der Zwenkauer Fußballer erzielte am Samstag im Sachsenklasse-Heimspiel gegen den SV Fortschritt Lunzenau noch vor der Halbzeitpause den Treffer zum 3:0-Endstand. „Aber ich denke, dass es die Oma freuen wird – obwohl sie in Lunzenau wohnt", sagte der Innenverteidiger mit einem...