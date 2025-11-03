Trotz finnischer Galavorstellung: Weißenborns Handballerinnen fordern Spitzenreiter Rödertal bis zum Schluss

Die Damen des SV Rotation Weißenborn durften in der Oberliga Sachsen gegen den HC Rödertal II bis zum Schluss auf einen Punkt hoffen. Nur eine Spielerin bekamen sie nicht in den Griff.

Bei Julia Kiulies saß der Stachel am Sonntag durchaus noch tief. Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn haben dem Spitzenreiter der Oberliga Sachsen, dem HC Rödertal II, am Sonnabend 60 Minuten lang Paroli geboten, zogen am Ende aber knapp mit 23:24 (9:13) den Kürzeren. „Das ist schon ärgerlich. Wir hätten ihnen gern den ersten...