Trotz Kreuzbandriss: Saydaerin erfüllt sich ihren Traum von den Olympischen Spielen

Freiberg
Nachdem es vor vier Jahren nicht geklappt hat, fahren Katharina Hennig Dotzler und ihre Trauzeugin Anne Winkler nun gemeinsam nach Italien. Dann hilft der Saydaerin auch ihr handwerkliches Geschick.
Grüß Gott oder Glück auf – diese Frage bei der Begrüßung stellt sich für Anne Winkler und Katharina Hennig Dotzler überhaupt nicht. „Natürlich Glück auf“, antworten die beiden Skilangläuferinnen zeitgleich und verweisen auf ihre Wurzeln im Erzgebirge. Anne Winkler stammt aus Sayda und startete bis zum Karriereende für den SSV,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.