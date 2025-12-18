Tschechischer Recke will Freiberger Handball-Fans zum Fest beschenken

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg müssen kurz vor Weihnachten nachsitzen. Im verlegten Sachsenderby gegen den HC Glauchau/Meerane haben die Dachse zudem etwas gutzumachen.

Jan Mojzis hat am Sonnabend eigentlich nur einen Wunsch. „Wir wollen das Ding unbedingt gewinnen“, blickt der tschechische Kreisspieler der HSG Freiberg auf das Duell gegen den HC Glauchau/Meerane. Nicht nur für den 29-Jährigen, der im Sommer zum zweiten Mal das HSG-Trikot überstreifte, wäre ein Sieg gegen den sächsischen Rivalen ein...