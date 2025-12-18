MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im August standen sich die HSG-Männer um Jan Mojzis (M.) und der HC Glauchau/Meerane im Test in Freiberg gegenüber. Die Gäste siegten damals 32:27.
Im August standen sich die HSG-Männer um Jan Mojzis (M.) und der HC Glauchau/Meerane im Test in Freiberg gegenüber. Die Gäste siegten damals 32:27. Bild: Marcel Schlenkrich
Im August standen sich die HSG-Männer um Jan Mojzis (M.) und der HC Glauchau/Meerane im Test in Freiberg gegenüber. Die Gäste siegten damals 32:27.
Im August standen sich die HSG-Männer um Jan Mojzis (M.) und der HC Glauchau/Meerane im Test in Freiberg gegenüber. Die Gäste siegten damals 32:27. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Tschechischer Recke will Freiberger Handball-Fans zum Fest beschenken
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg müssen kurz vor Weihnachten nachsitzen. Im verlegten Sachsenderby gegen den HC Glauchau/Meerane haben die Dachse zudem etwas gutzumachen.

Jan Mojzis hat am Sonnabend eigentlich nur einen Wunsch. „Wir wollen das Ding unbedingt gewinnen“, blickt der tschechische Kreisspieler der HSG Freiberg auf das Duell gegen den HC Glauchau/Meerane. Nicht nur für den 29-Jährigen, der im Sommer zum zweiten Mal das HSG-Trikot überstreifte, wäre ein Sieg gegen den sächsischen Rivalen ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
Nach Rückschlag an der Elbe: Das sagt der Trainer der HSG Freiberg zum Fehlerfestival in Dresden
Jens Tieken (M.) und seine Teamkollegen konnten am Sonntag zumindest in der 2. Halbzeit im Angriff einige Akzente setzen.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer sind beim HC Elbflorenz II mit 36:44 regelrecht überrannt worden. Allerdings sah Cheftrainer Uwe Lange trotz allem einige positive Dinge.
Steffen Bauer
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
04.12.2025
4 min.
Mit heißem Herzen und kühlem Kopf – wie die Handballer der HSG Freiberg zum zweiten Sieg kommen wollen
Comeback geglückt: Kapitän Adrian Kammlodt führte die HSG Freiberg gegen Bad Blankenburg zu einem wichtigen Punktgewinn.
In der Regionalliga Mitte empfangen die HSG-Dachse am Sonnabend den alten Rivalen HC Einheit Plauen. Wie der Freiberger Kapitän nach seinem Comeback auf die Partie blickt.
Steffen Bauer
10:38 Uhr
2 min.
Zartes Kalb trifft auf Thunfischsauce: Vitello Tonnato
Italienischer Klassiker für den Festtagstisch: Zartes Kalbfleisch trifft auf cremige Thunfischsoße.
Sie suchen einen pfiffigen Auftakt für das Festmenü? Vitello Tonnato punktet mit feinen Aromen, cremiger Sauce – und lässt sich auch ohne Profi-Küche zubereiten. Kalbsexperten haben Rezept und Tipps.
10:32 Uhr
2 min.
Prime-Werbung wider Willen: Geld zurück per Sammelklage
Sammelklage für Betroffene: Amazon-Prime-Kunden können sich weiterhin der Klage der Verbraucherzentrale Sachsen anschließen und eine Entschädigung fordern.
Amazon Prime zeigt Werbung ohne Zustimmung – und obwohl Werbefreiheit eigentlich vertraglich zugesichert ist. Was Kundinnen und Kunden über eine mögliche Entschädigung wissen sollten.
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel