Viele Rekorde und Fahrkarten zur DM

Unverhofft kommt oft - dies ist am Sonntagnachmittag gerade bei Doreen Lauckner der Fall gewesen. Die Keglerin, die sonst für den KSV Hainichen in der Bezirksliga an den Start geht, durfte sehr kurzfristig als Nachrückerin bei der Landesmeisterschaft in Mittweida mitspielen. Diese Chance hat sie eindrucksvoll genutzt.