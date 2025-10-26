Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Symbolbild/Melinda Nagy - stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/Melinda Nagy - stock.adobe.com
Freiberg
Vierte Niederlage: Für Freiberger Korbjäger gibt es auch bei den „Eichhörnchen“ nichts zu holen
Von Tim Aubel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesliga-Basketballer des ATSV haben auch beim Görlitzer BC Squirrels klar verloren. Nun wartet das Kellerduell auf die Miners.

Die Basketballer des ATSV Freiberg warten in der Landesliga weiter auf den ersten Sieg. Beim Görlitzer BC unterlagen die Freiberger klar mit 50:80 (23:38) und bleiben ohne Punkt am Tabellenende der Staffel 2. Stark ersatzgeschwächt habe sich das Team sehr schwer gegen die gegnerische Zonenverteidigung getan und sei im Rebound körperlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
20.10.2025
2 min.
Weiter warten auf den ersten Sieg: Freiberger Korbjäger können Spitzenreiter nicht stoppen
Trotz stolzer 31 Punkte von Enrico Knoth musste der ATSV am Sonnabend die dritte Niederlage einstecken.
Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg haben auch gegen den USV TU Dresden am Ende klar verloren. Ein verpatztes Viertel entschied die Partie.
Tim Aubel
01.10.2025
2 min.
Freiberger Korbjäger unterliegen auch dem zweiten Oberliga-Absteiger
Die Miners müssen in der Landesliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn der Saison warten. Bei den Dresden Titans verletzte sich zudem ein Freiberger Akteur.
Robin Seidler
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
Mehr Artikel