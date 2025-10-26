Vierte Niederlage: Für Freiberger Korbjäger gibt es auch bei den „Eichhörnchen“ nichts zu holen

Die Landesliga-Basketballer des ATSV haben auch beim Görlitzer BC Squirrels klar verloren. Nun wartet das Kellerduell auf die Miners.

Die Basketballer des ATSV Freiberg warten in der Landesliga weiter auf den ersten Sieg. Beim Görlitzer BC unterlagen die Freiberger klar mit 50:80 (23:38) und bleiben ohne Punkt am Tabellenende der Staffel 2. Stark ersatzgeschwächt habe sich das Team sehr schwer gegen die gegnerische Zonenverteidigung getan und sei im Rebound körperlich...