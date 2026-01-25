Volleyball: Görlitzer Jungs des VV Freiberg helfen beim Finaleinzug gegen ihren Ex-Verein

Die Volleyballer des VV Freiberg sind am Samstag mit zwei Siegen ins Finale des Sachsenpokals eingezogen. Dabei halfen auch Spieler, die einst beim Gegner auf dem Feld standen.

Trotz der auf den ersten Blick klarer Ergebnisse waren es zwei Krimis, die sich die Volleyballer des VV Freiberg im Sachsenpokal mit ihren Kontrahenten geliefert haben. Nach dem 3:0-Erfolg (25:17, 25:18, 25:22) gegen den SV Chemnitz Harthau folgte ein 3:1 gegen den VCJM Görlitz (31:33, 28:26, 25:22, 25:19).