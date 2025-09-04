Vorfreude auf die Rückkehr in Liga 4: Freiberger Regionalliga-Handballer starten am Sonnabend gleich mit einem Kracher

Freiberg
Freiberg. Nach einem Jahr ohne Viertliga-Handball ist die Vorfreude bei Fans und Sponsoren der HSG riesig. Geschäftsführer Stefan Lange (53) blickt auf die neue Saison und vor allem die neuen Herausforderungen – sportlich als auch finanziell.
Freie Presse: Hallo, Herr Lange! Sie machen gerade noch Urlaub an der Ostsee – ist denn für das erste Spiel der neuen Saison alles gerichtet?
