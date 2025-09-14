„Wachablösung“ beim Freiberger Herbstlauf: Gebürtiger Eritreer entthront Seriensieger

Freiberg
Eyob Solomun Berhe vom TVL Freiberg hat die 42. Auflage des Herbstlaufes gewonnen. Der Titelverteidiger war ebenfalls schnell unterwegs, letztlich aber chancenlos.
Thomas Kerkel hat am Sonnabend den großen Coup verpasst. Der 43-jährige Freiberger, der zuletzt dreimal in Folge die Halbmarathondistanz beim Freiberger Herbstlauf gewann, musste sich diesmal mit Platz 2 begnügen. Kerkel kam nach 1 Stunde und 15 Minuten ins Ziel und steigerte sich damit zwar um rund vier Minuten im Vergleich zum Vorjahr. Doch...
