Wacker lädt zu fünf Turnieren ein

Die Fußballer von Wacker Auerswalde veranstalten an den kommenden beiden Wochenenden ihre Hallenturniere. "Wir sind froh, dass uns dafür zwei Hallen zur Verfügung stehen", sagt der Trainer der Männermannschaft, Christian Gayek. Sein Team ist am Sonntagnachmittag im Sportzentrum am Taurastein in Burgstädt gefordert, ebenso wie...