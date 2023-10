Warum der Mannschaftsbus des SV Werder Bremen in diesen Tagen durch Mittelsachsen rollt

Da haben Passanten und Sportfreunde am Montagabend nicht schlecht gestaunt, als in Mittweida plötzlich der Mannschaftsbus von Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen durch die Stadt und schließlich ans Stadion am Schwanenteich fuhr.

Mittweida/Frankenberg. Für einige kleine Fußballer war er sofort ein begehrtes Fotoobjekt. Der Bus chauffierte die U16-Landesauswahl Bremens zu ihrem ersten Spiel des Vier-Länder-Turniers vom Frankenberger Hotel nach Mittweida. Der Gegner, die sächsische Auswahl, durfte im Werder-Bus auch gleich mitfahren.

Am Abend gewannen die Sachsen gegen die Bremer mit 5:2 und eroberte damit zunächst die Tabellenspitze, zuvor bezwang Bayern die Auswahl Württembergs mit 2:1. Eine Partie dauerte dreimal 25 Minuten. Bereits am Dienstag treffen ab 10 Uhr im Flöhaer Auenstadion Bayern und Bremen aufeinander, im Anschluss spielt Sachsen gegen Württemberg (11.30 Uhr). Am Mittwoch wird der Turniersieger dann auf der Frankenberger Jahnkampfbahn ermittelt.

Um 9.30 Uhr trifft Bremen auf Württemberg, um 10.45 Uhr Sachsen auf Bayern - was nach den ersten Ergebnissen vom Montag ein echtes Endspiel werden könnte. Bis dahin ist auch der Bremer Mannschaftsbus weiter auf Mittelsachsens Straßen zu sehen. Es handelt sich hier allerdings um den Bus für die Bundesligafrauen und Juniorenteams des Vereins. (rosd)