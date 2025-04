Wechselburgerin kehrt auf nationale Bühne zurück

Selina Fabian vom Karate-Do Rochlitz tritt nach einer Verletzung am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft der Leistungsklasse an. Diese ist für sie eine Standortbestimmung für die angepeilten internationalen Wettkämpfe.

Nach einer verletzungsbedingten Zwangspause kehrt Selina Fabian an diesem Wochenende auf die große Karate-Bühne zurück. Die 21-jährige Sportstudentin der Universität Leipzig startet am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft der Leistungsklasse in Frankfurt am Main – ein Wettkampf, der für sie vor allem eine Standortbestimmung ist. Die...