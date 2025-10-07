Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Robin Seidler/Archiv
Bild: Robin Seidler/Archiv
Flöha
Weil die Schiris fehlen: Sechs mittelsächsische Vereine mit Punktabzügen bestraft
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Verantwortlichen des Kreisverbands Fußball Mittelsachsen haben die Punktabzüge in die einzelnen Tabellen eingerechnet. Die Anzahl der Verfahren aufgrund des Schiedsrichterfehlens ist aber zurückgegangen.

In den mittelsächsischen Fußball-Ligen sind an diesem Wochenende einige Mannschaften in den Tabellen zurückgefallen, obwohl sie in ihren Punktspielen etwas Zählbares eingefahren haben. Der Grund: Die Strafen für die Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls wurden am Samstag in die Tabellen mit eingerechnet. Dabei erwischte es auch zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:52 Uhr
2 min.
Nagelsmann: Kontakt mit Neuer, aber keine WM-Pläne
Julian Nagelsmann berichtet über seine Torwart-Pläne.
Trotz Kontakt zu Manuel Neuer plant Nagelsmann kein Comeback des Torwarts für die Nationalelf. Die Nummer eins bleibt Oliver Baumann – zumindest vorerst.
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
11.08.2025
5 min.
Mit links erledigt: Fußballer des SC Altmittweida ringen Lichtenberg im Saisoneröffnungsspiel nieder
Felix Göhlert (l.) vom SC Altmittweida trifft hier zur 2:1-Führung und schnürt damit seinen Doppelpack. Johann Lange kann den Schuss nicht blocken.
Der SCA hat sich im vorgezogenen Auftakt der Fußball-Mittelsachsenliga für die Niederlage im Pokalfinale revanchiert. Bei der Staffeltagung am Vormittag zuvor gab es auch kritische Töne.
Robin Seidler
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
04.10.2025
7 min.
Achtung, Baustellen: Auf diesen Strecken in Mittelsachsen stehen Kraftfahrer vor Stoppschildern
Grafik: Tilo Steiner
Der Herbst nimmt seinen Lauf. Die ersten kalten Tage lassen frieren. Doch noch können die Straßenbauer arbeiten. Zwischen Neuhausen im Erzgebirge und Penig am Rande Sachsen haben sie noch viel zu tun, wie diese Übersicht zeigt.
FP
Mehr Artikel