Weil die Schiris fehlen: Sechs mittelsächsische Vereine mit Punktabzügen bestraft

Die Verantwortlichen des Kreisverbands Fußball Mittelsachsen haben die Punktabzüge in die einzelnen Tabellen eingerechnet. Die Anzahl der Verfahren aufgrund des Schiedsrichterfehlens ist aber zurückgegangen.

In den mittelsächsischen Fußball-Ligen sind an diesem Wochenende einige Mannschaften in den Tabellen zurückgefallen, obwohl sie in ihren Punktspielen etwas Zählbares eingefahren haben. Der Grund: Die Strafen für die Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls wurden am Samstag in die Tabellen mit eingerechnet. Dabei erwischte es auch zwei...