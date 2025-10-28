Weltpokalsiegerbesiegerin dank 4 Holz: Mittelsächsische Keglerin sorgt mit ihrem Team für faustdicke Überraschung in der 1. Bundesliga

Freiberg
Laura Scholz aus Hirschfeld kegelt für den MSV Bautzen in der 1. Bundesliga. Dort zeigte sie sich am Samstag im Heimspiel gegen den Weltpokalsieger und Deutschen Meister KV Liedolsheim nervenstark.
Diesen Tag werden Laura Scholz und die Keglerinnen des MSV Bautzen wohl so schnell nicht vergessen. Die 25-jährige Sportlerin aus Hirschfeld, die für den Lausitzer Verein in der 1. Bundesliga auf die Bahnen geht, bezwang mit ihren Teamkolleginnen am Samstag den frischgebackenen Weltpokalsieger bei den Frauen, den KV Liedolsheim, mit 5:3. Ganze 4...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.