Wer darf zu Pfingsten jubeln?

Jan Gottschalk wird natürlich mit dabei sein. Der 34-jährige Abwehrspieler des BSC Freiberg II stand bereits 2013 im Team der BSC-Reserve, die damals vor 230 Zuschauern in Rochlitz mit 2:1 über Gastgeber BSC Motor triumphierte. Nach zehn Jahren Pause hat nun wieder ein Freiberger Team das Endspiel erreicht und trifft dort am Pfingstmontag in Flöha...