Wiedersehen im Fußball-Sachsenpokal: Ehemaliger Freiberger Trainer kommt zurück an alte Wirkungsstätte

Freiberg
Der BSC Freiberg trifft in der 2. Runde des Sachsenpokals auf Budissa Bautzen. Derweil duellieren sich die Lunzenauer mit dem ältesten Fußballverein Sachsens.
Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg empfangen am Wochenende 6./7. September in der 2. Runde des Sachsenpokals Oberligist FSV Budissa Bautzen. Die Lausitzer hatten sich in Runde 1 mit 4:1 gegen die SG Weixdorf durchgesetzt. Den Freibergern, die zunächst ein Freilos hatten, war schon im Vorfeld der Sieger der Partie Bautzen – Weixdorf...
