Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Symbolbild/ImageFlow - stock.adobe.com
Bild: Symbolbild/ImageFlow - stock.adobe.com
Freiberg
Wiedersehen im Fußball-Sachsenpokal: Ehemaliger Freiberger Trainer kommt zurück an alte Wirkungsstätte
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der BSC Freiberg trifft in der 2. Runde des Sachsenpokals auf Budissa Bautzen. Derweil duellieren sich die Lunzenauer mit dem ältesten Fußballverein Sachsens.

Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg empfangen am Wochenende 6./7. September in der 2. Runde des Sachsenpokals Oberligist FSV Budissa Bautzen. Die Lausitzer hatten sich in Runde 1 mit 4:1 gegen die SG Weixdorf durchgesetzt. Den Freibergern, die zunächst ein Freilos hatten, war schon im Vorfeld der Sieger der Partie Bautzen – Weixdorf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
18.08.2025
2 min.
Freiberger Torjäger meldet sich im Mannschaftstraining zurück
Leon Heschel (l.), hier im Punktspiel gegen Mülsen, traf im Test gegen Dresden vom Elfmeterpunkt.
Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC und von Post Dresden haben sich in einem Testspiel 3:3 getrennt. Der Trainer war mit dem Auftritt nicht komplett zufrieden, erwartet aber bald wieder Verstärkung.
Kai Dittrich
06.07.2025
3 min.
Kracher im Sachsenpokal: SV Lichtenberg trifft auf Traditionsteam
Freuen sich auf einen attraktiven Gegner im Sachsenpokal: die Kicker des SV Lichtenberg.
Die Fußballer des aktuellen Kreispokalsiegers haben in Runde 1 mit Oberligist VfB Auerbach eine harte Nuss erwischt. Der BSC Freiberg und Fortschritt Lunzenau können zunächst noch zuschauen.
Steffen Bauer
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel