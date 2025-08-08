Wiedersehen macht Freude: Pokalfinalisten eröffnen am Sonntag die neue Fußballsaison in Mittelsachsen

In der Fußball-Mittelsachsenliga empfängt der SC Altmittweida am Sonntag den SV Lichtenberg. Der Spielertrainer der Gäste verpasst das vorgezogene Eröffnungsspiel 2025/26 aufgrund einer Verletzung.

Die Zuschauertribüne im Sportpark an der Reichskrone in Altmittweida könnte am Sonntagnachmittag wieder gut gefüllt sein, wenn die Fußballer des SC Altmittweida zum Eröffnungsspiel der Mittelsachsenliga den SV Lichtenberg empfangen. „Durch die Staffeltagung davor bleiben hoffentlich noch viele Sportfreunde im Ort und spülen uns etwas Geld...