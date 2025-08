WM-Tagebuch aus Japan: Brander Seilspringerin landet auf Platz 20

Romy und Katrin Müller vom SSV 91 Brand-Erbisdorf sind bei der Weltmeisterschaft im Rope Skipping in Kawasaki dabei. In einem kleinen Tagebuch berichten sie von ihren Erlebnissen in Fernost.

Beim Deutschen Turnfest in Leipzig hat sich Romy Müller von den „Saxon Kangeroos" des SSV Brand-Erbisdorf für die Weltmeisterschaft in Kawasaki qualifiziert. Von dort aus teilen sie nun ihre Eindrücke in einem kleinen Tagebuch mit den Lesern der „Freien Presse".