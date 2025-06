Zehn Tore in einer Woche: Mittweidaer „King“ greift nach der (Torjäger-) Krone

Fußballer Nils König sind an den vergangenen zwei Spieltagen in der Kreisliga zehn Treffer für die SpG Frankenau/Mittweida III gelungen. Dabei lässt er das Training derzeit sausen.

Einem Viererpack vor einer Woche folgte an diesem Sonntag ein Sechserpack: Nils König von den Kreisliga-Fußballern der SpG Frankenau/Mittweida III (4. Platz/30 Punkte) zeigt sich in diesen Tagen besonders treffsicher. „Was mir in den vergangenen beiden Partien geglückt ist, ist bisher einmalig in meiner Karriere“, sagt der 36-jährige...