MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft sind die mittelsächsischen B-Juniorinnen am Ende Vierte geworden. Einige der jungen Spielerinnen sind nächstes Jahr nicht mehr dabei.
Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft sind die mittelsächsischen B-Juniorinnen am Ende Vierte geworden. Einige der jungen Spielerinnen sind nächstes Jahr nicht mehr dabei. Bild: Christian Kluge
Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft sind die mittelsächsischen B-Juniorinnen am Ende Vierte geworden. Einige der jungen Spielerinnen sind nächstes Jahr nicht mehr dabei.
Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft sind die mittelsächsischen B-Juniorinnen am Ende Vierte geworden. Einige der jungen Spielerinnen sind nächstes Jahr nicht mehr dabei. Bild: Christian Kluge
Freiberg
Zukunft ungewiss: Mittelsächsische Fußballerinnen bestreiten ihr vorerst letztes Turnier
Von Christian Kluge, Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft waren die B-Juniorinnen der SpG Lichtenberg/Langenau in Roßwein als Gastgeber direkt qualifiziert. Nun könnten sich die Wege aber endgültig trennen.

Einmal kommt Nelly Jonies mit den B-Juniorinnen der Spielgemeinschaft Lichtenberg/Langenau dieses Jahr noch zusammen. „Wir werden noch eine Weihnachtsfeier organisieren“, sagte die 16-jährige Fußballerin des SSV Königshain-Wiederau nach der Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft in Roßwein. Für diese Turniere hatten sich die jungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
12:44 Uhr
2 min.
Der erste Titel im Männerbereich: Fußballer des SSV Königshain-Wiederau sind Hallenkreismeister
Die Männer des SSV Königshain-Wiederau haben den ersten offiziellen Titel gewonnen.
Im Endspiel haben die SSV-Kicker den SV Lichtenberg mit 4:0 bezwungen. In der Turnierauswahl steht aber kein Akteur des Siegers. Und was war eigentlich im sehr torreichen Halbfinale zuvor los?
Robin Seidler
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
14.01.2026
4 min.
Im Überblick: Das sind die (bisher feststehenden) Hallenkreismeister Mittelsachsens der Fußballsaison 2025/26
Im Sechsmeterschießen gegen dem Mühlauer FV sicherten sich die C-Junioren des Bobritzscher SV den Titel.
Am vergangenen Wochenende haben sich die A-Junioren des SV Wacker Auerswalde den ersten Titel des Jahres gesichert. In wenigen Wochen werden die weiteren Meister unter dem Hallendach ermittelt.
Robin Seidler, Kai Dittrich
22:16 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
Mehr Artikel