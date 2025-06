Zum Schützenfest-Auftakt: Fußballer des Chemnitzer FC gewinnen mit 20:0 beim SV Rotation Göritzhain

Das CFC-Gastspiel hat am Freitagabend 854 Zuschauer auf den Sportplatz nach Göritzhain gelockt. Für das Trainerteam des Gastgebers war es der letzte Auftritt, dagegen feierte Maskottchen „Gerzi“ eine erfolgreiche Premiere.

So lange wie möglich wollten die Fußballer des SV Rotation Göritzhain am Freitagabend im Freundschaftsspiel gegen den Chemnitzer FC die „Null“ halten. Es hat knappe drei Minuten geklappt. Der Regionalligist ging in seinem ersten Testspiel in Vorbereitung auf die Saison 2025/26 die Partie forsch an und schenkte den Göritzhainern am Ende 20...