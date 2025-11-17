2. Kegel-Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer schrammt knapp am Unentschieden vorbei

Plauen
Beim Duell Neuling gegen Bundesliga-Absteiger SV Geiseltal Mücheln war für die Gastgeber mehr drin. Nach dem 2:6 stehen die Vogtländer im Tabellenmittelfeld.
Die Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer haben in der 2. Bundesliga zum dritten Mal in Folge verloren. Gegen den SV Geiseltal Mücheln, der nach einem Jahr im deutschen Oberhaus nun wieder in Liga 2 um die Spitze mitspielt, verloren die Vogtländer mit 2:6 (3544:3953) und sind mit jetzt 6:8 Punkten Tabellensechster. Nur Daniel Höring (623 Kegel,...
