Symbolbild. Bild: Tom Weller/dpa
Symbolbild. Bild: Tom Weller/dpa
Plauen
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Von Rico Michel
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.

Für den SV 04 Oberlosa steht am zwölften Spieltag der 3. Handball-Liga eine weite Auswärtsfahrt auf dem Programm. Die Plauener (10:12 Punkte, 8. Platz) gastieren am Samstag, 18.30 Uhr, bei der HG Hamburg-Barmbek (5:17/14.).
