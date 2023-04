Adorfer hat Motorrad-WM im Visier

Gleich ein mehrfacher Tapetenwechsel steht für Dustin Schneider 2023 an: In diesem Jahr wechselt der Adorfer Motorradpilot die Klasse, die Serie sowie den Rennstall. Er tritt künftig in der Klasse Supersport 300 der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) für das Bischofswerdaer Team Freudenberg KTM-Paligo Racing an.