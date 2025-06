American Football: Vogtland Rebels empfangen Tabellenführer Suhl Gunslingers zum ersten Heimspiel der Saison

Die Rebels gewannen ihre beiden Saisonspiele und konnten sich dabei wie in den Vorjahren auf ihre Defense verlassen. Mit Suhl reist allerdings der Tabellenführer mit ordentlich Feuerkraft an.

Ganze 286 Tage mussten sich die Vogtland Rebels inklusive ihrer Anhänger gedulden. Doch am Sonntag ist es endlich wieder so weit: Heimspieltag. Ab 15 Uhr wird das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion in Treuen zum Austragungsort des Aufeinandertreffens zweier ungeschlagener Teams in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Die Rebels als Tabellenzweiter...