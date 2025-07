Auerbacher überraschen bei Deutscher Meisterschaft: Beste Platzierung aller Zeiten für Volleyball-Routiniers

Bei der DM der Senioren geht es alles andere als gemächlich zu. Der VSV Fortuna Göltzschtal zeigte aber, dass er mithalten kann und verbesserte sich gegenüber den Vorjahren.

Bei der Deutschen Meisterschaft der Senioren haben die Volleyballer des VSV Fortuna Göltzschtal gute Ergebnisse erzielt: Platz 6 in der Ü 47 und Rang 8 in der Ü 53. Noch nie zuvor war der Verein bei einer DM-Teilnahme in diesen Kategorien so erfolgreich.