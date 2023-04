Aufsteiger will Chance nicht liegen lassen

Der VfB Auerbach II will sich den 2. Platz in der Fußball-Landesklasse zurückholen. Punkte soll es nach der Derbyniederlage in Mühltroff geben.

"Natürlich wollten wir unbedingt gewinnen", erklärte Steve Gorschinek, Trainer der Auerbacher Landesklasse-Fußballer, nach der 1:4-Niederlage im Derby gegen den Reichenbacher FC. "Aber der RFC wollte es eben mehr, mit seinem Aufstiegsziel. Wir haben schon in der ersten Hälfte verloren."