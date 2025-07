Bestes Rennwochenende für Niels Tröger im Auto-Rennsport

Beim zweiten Event seines zweiten Auto-Rennsportjahres fuhr der Plauener auf dem Norisring in der ADAC GT4 Germany auf die Plätze 6 und a8 Demnächst will er in die Top-5.

Zum vierten von acht Saison-Events der DTM reiste der Tross am vergangenen Wochenende nach Nürnberg, um auf dem geschichtsträchtigen 2,162 Kilometer langen Stadt-Straßen-Kurs Norisring um weitere Meisterschaftspunkte zu kämpfen. Ebenso Niels Tröger, der nach zehnwöchiger Pause zu seinem zweiten Saisoneinsatz in der DTM-Rahmen- und...