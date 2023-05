"Bin stolz auf unsere Mannschaft"

Mit drei Treffern von Kevin Model ist am Samstag eine mehr als erfolgreiche Saison in der Handball-Sachsenliga für den HC Einheit Plauen zu Ende gegangen. Auch die HSG Freiberg II war in der Einheit Arena beim 44:22-Sieg der Plauener chancenlos. Damit hat Einheit mit 22 Siegen in 22 Spielen einen Sachsenligarekord für die Ewigkeit...