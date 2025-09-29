Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auerbach
BSV Irfersgrün feiert ersten Saisonsieg: Landmesser wird zum Matchwinner
Von Laura-Louis Freimann
Endlich weg vom letzten Tabellenplatz: Nach dem 3:2-Erfolg beim VfB Fortuna Chemnitz II dürfen die Vogtländer in der Fußball-Sachsenklasse einmal kurz durchatmen.

Den Sachsenklasse-Fußballern des BSV Irfersgrün ist am Sonntag beim VfB Fortuna Chemnitz II der erste Saisonsieg gelungen – trotz 0:1-Halbzeitrückstand drehten sie die Partie zu einem 3:2-Erfolg.
