BSV Irfersgrün feiert ersten Saisonsieg: Landmesser wird zum Matchwinner

Auerbach
Endlich weg vom letzten Tabellenplatz: Nach dem 3:2-Erfolg beim VfB Fortuna Chemnitz II dürfen die Vogtländer in der Fußball-Sachsenklasse einmal kurz durchatmen.
Den Sachsenklasse-Fußballern des BSV Irfersgrün ist am Sonntag beim VfB Fortuna Chemnitz II der erste Saisonsieg gelungen – trotz 0:1-Halbzeitrückstand drehten sie die Partie zu einem 3:2-Erfolg.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.