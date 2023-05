Das nächste unglückliche Remis

Ein gewohntes Gefühl herrschte am Samstagnachmittag beim VfB Auerbach vor. Mal wieder hatten die Vogtländer in der Oberliga ein Spiel mit einem Unentschieden beendet - zum 14. Mal in dieser Saison. Doch auch wenn es so wirken mag, ist das Remis nicht unbedingt das Lieblingsergebnis der Truppe von Trainer Sven Köhler. "Die vielen...