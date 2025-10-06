Delegation aus Klingenthal legt stabile Sprünge hin

Oberes Vogtland
Beim Deutschen Schülercup in Degenfeld und beim Intercontinental-Cup in Hinterzarten wurden starke Leistungen geboten.
Beim Deutschen Schülercup des Deutschen Skiverbandes in Degenfeld sowie beim Intercontinental-Cup in Hinterzarten haben die Skispringer aus Klingenthal starke Leistungen gezeigt. Im Schülercup überzeugte Max Ehrenreich vom Bundesstützpunkt mit stabilen Sprüngen und belegte Rang 7. Luna Göhler vom VSC zeigte einen konstanten Wettkampf und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.