Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Klingenthaler Skisprung-Team um Trainer Matej Likar (links) beim Deutschen Schülercup.
Das Klingenthaler Skisprung-Team um Trainer Matej Likar (links) beim Deutschen Schülercup. Bild: Verein
Das Klingenthaler Skisprung-Team um Trainer Matej Likar (links) beim Deutschen Schülercup.
Das Klingenthaler Skisprung-Team um Trainer Matej Likar (links) beim Deutschen Schülercup. Bild: Verein
Oberes Vogtland
Delegation aus Klingenthal legt stabile Sprünge hin
Von Florian Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Deutschen Schülercup in Degenfeld und beim Intercontinental-Cup in Hinterzarten wurden starke Leistungen geboten.

Beim Deutschen Schülercup des Deutschen Skiverbandes in Degenfeld sowie beim Intercontinental-Cup in Hinterzarten haben die Skispringer aus Klingenthal starke Leistungen gezeigt. Im Schülercup überzeugte Max Ehrenreich vom Bundesstützpunkt mit stabilen Sprüngen und belegte Rang 7. Luna Göhler vom VSC zeigte einen konstanten Wettkampf und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
23.09.2025
2 min.
Nordische Kombinierer aus Klingenthal mit nationalen und internationalen Erfolgen
Die Schwestern Maja und Ronja Loh, Jenny Nowak und der Trainer Tim Kopp (von links) haben ein erfolgreiches Wochenende beim Sommer Grand Prix in Val di Fiemmme hinter sich.
Die Aktiven des VSC und des Bundesstützpunkts hatten am Wochenende wieder ein voll bepacktes Programm. Die Athletinnen des Nationalkaders überzeugten in Val die Fiemme, der Nachwuchs in Bischofsgrün.
Florian Müller
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
01.09.2025
2 min.
Klingenthaler Team-Sieg beim Sommer-Grand-Prix in Frankreich
Nick Seidel (Mitte) mit dem gelben Leibchen des Führenden im Deutschlandpokal.
Jenny Nowak und Nathalie Armbruster gewannen in Chaux-Neuve den Teamsprint. Und auch beim Deutschlandpokal gab es zahlreiche Podestplätze.
Florian Müller
Mehr Artikel