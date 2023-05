Der Coach hat die Qual der Wahl

Der VfB Auerbach geht in der Fußball-Oberliga seine Wochen der Wahrheit an - allerdings im Falle der nächsten beiden Spiele eher ohne den ganz großen Druck. Denn die Vogtländer treten am Samstag, 13 Uhr, beim FC Eilenburg an - und damit beim (baldigen) Meister der Oberliga. "Es wäre eher überraschend, wenn wir etwas mitnehmen", weiß...