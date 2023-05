"Der Glaube ist noch da"

Für den SV Fronberg Schreiersgrün zählt im Abstiegskampf in der Fußball-Vogtlandliga - angesichts von acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer - jeder Zähler. Als der Tabellenletzte in der vergangenen Woche in der Nachspielzeit das 4:5 zu Hause gegen Erlbach kassierte, dachte man wohl, dass es nicht mehr viel schlimmer kommen...