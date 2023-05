Die Stadt Lengenfeld hilft dem BSV Irfersgrün aus einer Verlegenheit

Der Lengenfelder Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montagabend beschlossen, dem Sportverein BSV im Ortsteil Irfersgrün ein zinsloses Darlehen in Höhe von 30.000 Euro zu gewähren. "Der Verein saniert ja gerade sein Vereinsheim und muss da jetzt in Vorlage gehen. Dafür ist das Geld gedacht, es fließt in voller Höhe an die Stadt zurück", erklärte...