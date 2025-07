Eichigter Radsporttalent dominiert bei der Oderrundfahrt

Gerry Horn ließ bei der 44. Auflage des Traditionswettbewerbs keine Zweifel am Sieg aufkommen. Der 14-Jährige knüpfte an seine Erfolge aus dem Vorjahr an.

Halbe Sachen sind nicht das Ding von Gerry Horn. Der 14-jährige Gymnasiast aus Eichigt-Ebersbach ist Radsportler aus Leidenschaft. Das hat er einmal mehr am vergangenen Wochenende gezeigt. Bei der 44. Auflage der Internationalen Oderrundfahrt, die von Freitag bis Sonntag rund um Frankfurt/Oder ausgetragen wurde, war er in der Altersklasse U 15...