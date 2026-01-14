Eigene App für Fußballfans: Diese Jungs aus dem Vogtland verwirklichen ihre Idee

Auf Instagram erreicht die Internetplattform Vogut monatlich Aufrufzahlen im sechsstelligen Bereich. Los ging alles mit einem digitalen Fifa-Turnier. Heute sprechen sogar Rentner über die Initiative.

Was heute Woche für Woche tausende Fußballfans über die Grenzen des Vogtlands hinaus mobilisiert, begann einst fernab von Rasen und Flutlicht: Die beiden Plauener Jan Zimmermann und Nils Bauer suchten während der Corona-Pause nach einer Möglichkeit, den vogtländischen Amateurfußball sichtbar zu halten. Ihre Lösung: ein digitales...