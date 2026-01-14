MENÜ
Steve Wagner, Nils Bauer, Jan Zimmermann und Sebastian Fischer (von links) aus dem Vogtland stecken hinter der Internetplattform Vogut.de.
Steve Wagner, Nils Bauer, Jan Zimmermann und Sebastian Fischer (von links) aus dem Vogtland stecken hinter der Internetplattform Vogut.de. Bild: Julian Bächer
So kann eine Top 11 der Woche von Vogut aussehen.
So kann eine Top 11 der Woche von Vogut aussehen. Bild: Vogut
Die Gründer von Vogut planen ihre neue App Ende Januar zu veröffentlichen.
Die Gründer von Vogut planen ihre neue App Ende Januar zu veröffentlichen. Bild: Vogut/2Peaches
Plauen
Eigene App für Fußballfans: Diese Jungs aus dem Vogtland verwirklichen ihre Idee
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Instagram erreicht die Internetplattform Vogut monatlich Aufrufzahlen im sechsstelligen Bereich. Los ging alles mit einem digitalen Fifa-Turnier. Heute sprechen sogar Rentner über die Initiative.

Was heute Woche für Woche tausende Fußballfans über die Grenzen des Vogtlands hinaus mobilisiert, begann einst fernab von Rasen und Flutlicht: Die beiden Plauener Jan Zimmermann und Nils Bauer suchten während der Corona-Pause nach einer Möglichkeit, den vogtländischen Amateurfußball sichtbar zu halten. Ihre Lösung: ein digitales...
Mehr Artikel