"Ein absoluter Traum": Vogtländer gewinnt "Transalpine Run" über die Alpen

Beim legendären Transalpine Run wurde den Läufern sieben Tage lang alles abverlangt. Nach 230 Kilometern mit 14.000 Höhenmetern jubelte am Freitag ein Student aus Plauen. Was seinen Überraschungserfolg so besonders macht.

Die Vogtländer mischen weiterhin die deutsche Trailrunning-Szene auf. Nachdem im Vorjahr Thomas Ungethüm aus Klingenthal mit seinem Sieg beim Zugspitz Ultratrail aufhorchen ließ, setzte Fabian Gering aus Plauen am Freitag noch einen drauf. Der 26-Jährige gewann die 18. Auflage des legendären und prestigeträchtigen Transalpine Runs.